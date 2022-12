Manovra | salta la norma sul Pos | Rdc ridotto a 7 mesi e pensioni minime a 600 euro per gli over 75

(Di domenica 18 dicembre 2022) «Nell’emendamento che presenterà il gno è prevista l’eliminazione dellativa relativa al Pos». Lo ha confermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo in commissione Bilancio alla Camera dove ha annunciato gli emendamenti definitivi presentati dal gno Meloni sulla legge di Bilancio. L’argomento relativo al Pos, continua Giorgetti, «lo rimettiamo alla valutazione della commissione per quanto riguarda eventuali forme, che noi caldeggiamo, di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni», ha concluso. Per quanto riguarda invece il tetto del reddito per il taglio del cuneo fiscale, il ministro ha affermato che «passerà da 20 a 25mila», mentre negli emendamenti allaci sarà ...

