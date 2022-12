(Di domenica 18 dicembre 2022) Ildi, protagonista dell’omonimo filmin arrivo a gennaio nelle sale, è andatosui social. Specialmenteè inondato didi “fan”coreografia, che cercano di ricreare. I creatori del film hanno recentemente rivelato che sapevano che la danzaassassina del filmBlumhouse sarebbe diventatae avevano iniziato a creare dei meme tra di loro ben prima che spopolasse sui social. @pter paker2 I’m so obsessed this.! ##fyp #foryou #dance #trend #viral #trailler ? Stop using for Megan doll – ? @kausha campbell hi, i’m ...

Il video del ballo robotico sulle note della canzone It's Nice to Have a Friend di Taylor Swift sta circolando rapidamente sul web. M3GAN: il ballo "horror" della bambola è virale su TikTok (VIDEO) I creatori di M3GAN rivelano che sapevano che il ballo sarebbe diventato virale e hanno persino inventato dei memes. Arriverà a gennaio in Italia il film horror M3gan, ma intanto a Los Angeles si è svolta la premiere mondiale con un inquietante tocco creativo.