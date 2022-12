LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | Kranjec fa il vuoto | staccatissimo Odermatt Bene Della Vite

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) LICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL11.23 Tommaso Sala (63) conclude in 44a posizione a 4.78 11.21 Alex Vinatzer (61) non va oltre la 49a posizione a 5.42 11.18 Per l’Italia rimangono Alex Vinatzer (61), Tommaso Sale (63) e Tobias Kastlunger (66) 11.17 CLASSIFICA PROVVISORIA1 ZanSlo 1:18.49 2 Henrik Kristoffersen Nor +0.60 3 Lucas Braathen Nor +0.73 4 Alexander Schmid Ger +0.79 5 Alexis Pinturault Fra +0.92 6 Loic Meillard Svi +1.29 7 Marco Schwarz Aut +1.30 8 Justin Murisier Svi +1.31 9 MarcoSvi +1.42 10 Filip Zubcic Cro +1.54 20 Luca De Aliprandini Ita +2.8921 FilippoIta ...