LIVE Argentina-Francia 2-0 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i cambi non scuotono il torpore dei transalpini

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? Camavinga entra duro su de Paul.di punizione in favore dell’. 76? Piove sul bagnato per la, con Coman, appena entrato, che zoppica vistosamente. 75? Partita strepitosa di Romero, che disinnesca un nuovo tentativo di Mbappè. 73? Messi trova Enzo Fernandez, che ci prova con un tiro a giro dal limite. Parata comoda di Lloris. 72? Sostituzioni. Fuori Theo Hernandez e Griezmann, entrano in campo Camavinga e Coman. 71? Lampo di Mbappè che arriva al minuto 71. Il fuoriclasse del PSG vince un rimpallo, si accentra e scaglia un bolide di destro. Pallone che finisce alto di poco. 68?d’angoloche porta al colpo di testa di Kolo Muani. L’attaccante transalpino colpisce ...

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dove Argentina e Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail. È l'ultimo atto del Mondiale, è la finalissima tra Argentina e Francia. Messi contro Mbappé ma non solo: novità Di Maria (assente tra i titolari dai gironi) per Scaloni, nel tridente con anche Messi e...