La Stella Rossa omaggia Mihajlovic | lacrime e commozione a Belgrado

(Di domenica 18 dicembre 2022) Laha detto addio a Sinisa, dove il club di casa ha dato l’ultimo saluto al campione serbo morto a 53 anni per la leucemia. L’ex terzino ha conquistato la Coppa dei Campioni nel 1991 con questa società e in una cerimonia solenne allo stadio Rajko Mitic, il Marakana di, la dirigenza attuale dellae tanti compagni e amici del passato, hanno salutato per l’ultima volta “Miha: “Oggi per noi è un giorno difficile, uno dei più difficili di sempre. Ci congediamo da un fratello, da un amico, da un compagno. Ti ricorderemo come un ragazzo allegro, te ne sei andato troppo presto, ma hai fatto talmente tanto che generazioni dei tuoi posteri saranno orgogliosi di te. ...

... il 23enne difensore centrale Sinisa Mihajlovic con una folta capigliatura riccia fresco di una Coppa dei Campioni vinta nella, forse non immagina che da quel momento non lascerà più la ...Una carriera iniziata nelloche lo acquistò nel 1990. Poi l'arrivo in Italia indossando la maglia di Roma Sampdoria, Lazio e Inter. Nel 2006 il ritiro dal calcio giocato ma non dal ...Blog Calciomercato.com: Quando l'urlo si alzerà tutto il Mondo tremerà! Così in un lontano 1992 il croato di nascita ma serbo di nazionalità ...Non trova le parole Roberto Mancini. Lo aveva capito da giorni che avrebbe perso il suo amico del cuore, ma poi è successo e anche se ti sei preparato non sai come affrontare un ...