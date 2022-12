L'Eco di Bergamo

... Bologna e. La mostra archeologica, che nel corso del 2023 conoscerà una tappa romana presso ... Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (BPER) Causale: Donazione per Estense.com ...KEZO Hinwil, poco distante da, è infatti pioniere nel recupero dei metalli: filtra i rifiuti ... Secondo i dati dellaMondiale, a livello globale solo l'11% circa della spazzatura urbana ... In banca a Zurigo: «Lavoro ben pagato e flessibilità di orari: si può» Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Dopo il rialzo del tasso guida operato dalla Banca nazionale svizzera (BNS) gli analisti si interrogano sul futuro, analizzando a fondo le comunicazioni dell'istituto per trovare indicazioni riguardo ...