Finale Mondiali Qatar 2022 | Papa | “Importante è giocare pulito | non vincere”

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ai vincitori tutti fanno gli auguri. Che lo vivano con umiltà. E a quello che non vince, che lo vivano con gioia perché il valore più grande non èo non, èbene. Ambedue che abbiano il coraggio di darsi la mano”. Lo dice il, a poche ore dalladeiditra la ‘sua’ Argentina e la Francia, in una intervista a Fabio Marchese Ragona -trasmessa su Canale 5 stasera alle 20.35 – di cui uno stralcio è stato trasmesso alle 13. “Quando io vedo la fine di una partita dove non si danno la mano… Noi – sto parlando dell’anno ’46 – andavamo allo stadio tutte le domeniche anche con la mamma, papà, tutti insieme. E lì la parola più brutta che si ...