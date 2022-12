(Di domenica 18 dicembre 2022) E’a Roma. L’attore, 87, era ricoverato da oltre un mese presso il policlinico Gemelli dopo una caduta dalla sedia a rotelle nella rsa nella quale era ospite. Nato nel 1935 a Palermo,è stato un attore e un cantante. Ha compiuto i suoi studi in Sicilia per poi trasferirsi a Roma a 17dove ha iniziato a frequentare corsi di recitazione all’Accademia di Sharoff, di cui poi divenne presidente onorario. Poi ha esordito in teatro e, successivamente, nel cinema. Al centro della commedia all’italiana degli’60 e ’70, ottenne un grande successo tra il pubblico soprattuto con Il merlo maschio del 1971, diretto da Pasquale Festa Campanile. Spesso ha vestito i pdello stereotipo ...

Agenzia ANSA

Buzzanca è deceduto intorno alle ore 13.30 di oggi a Roma nell'Hospice del Gemelli medical center Gmc, società benefit dell'Università Cattolica dove era ricoverato da circa due settimane. Nato ...Addio aBuzzanca ICONA DEL CINEMA ITALIANO Addio aBuzzanca NUDA IN METROPOLITANA Beatrice Quinta, popstar tra sensualità e provocazione OSPITI E ATTORI 'Avatar 2', da Zoe Saldana a Sigourney Weaver: guarda gli scatti della première di Hollywood ... È morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni morto a 87 anni l'attore italiano Lando Buzzanca: era ricoverato da alcuni giorni al policlinico Gemelli di Roma, dove era stato portato in seguito a una caduta dalla sedia a rotelle avvenuta nella Rs ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...