Crozza-Bersani e l’amarezza per il Qatargate e il caso Soumahoro | “Ragazzi | Pertini non ha mica comprato i valori su Amazon…”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di”, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziotrona a vestire i panni di Pierluigicommenta lo stato di salute della sinistra: “Raccogliamoci in ricordo di quella buon’anima della morale che dovrebbe stare dentro di noi di sinistra, ma non c’è più da un pezzo. Panzeri è solo una goccia, ma prima di lui c’è stata un’altra goccia quella di. Ma la colpa è anche nostra, che non abbiam capito chi fossero ‘sti qua. Perché se ti vuoi divertire a Capodanno non faiil cenone con Burioni, eh!” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

