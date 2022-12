Amici 22 | puntata del 18 12 22 | Angelina Mango e Isobel conquistano la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa

(Di domenica 18 dicembre 2022) È appena terminato l’appuntamento della domenica di22, il talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Lasi è aperta subito con le presentazioni dei giudici esterni delle gare di danza e canto. Il coreografo Fabrizio Mainini per il ballo e per il canto: Annalisa, Stash e Enrico Nigiotti. Il primo classificato delle due gare vince l’esibizione aldiche si terrà a fine dicembre a Roma. La conduttrice ha dato il via alle gare iniziando dalle esibizioni di ballo e alternandole a quelle di canto. La classifica di ballo è stata la seguente:, Ramon, Samu, Megan, Maddalena, Gianmarco, Mattia, Rita e Samuel. Mentre la classifica della gara di canto è stata:e Wax entrambi al primo posto, Cricca, NDG, Piccolo G, Tommy Dali, Aaron, ...

Libero Magazine

Enrico Nigiotti sarà ospite come giudice della gara di ballo nelladiin onda oggi, domenica 18 dicembre , l'ultimo appuntamento del talent prima della pausa natalizia.E' iniziata l'ultimadi22 per quanto riguarda il 2022 visto che il programma si prende una pausa natalizia e tornerà in onda con gli speciali domenicali dopo l'Epifania. Dopo essere entrata in studio come ... Amici 22: tutte le anticipazioni della puntata del 18 dicembre Amici di Maria De Filippi 2022: Top e Flop della puntata di domenica 18 dicembre. I più bravi hanno vinto un premio speciale. Ma alcuni ragazzi rischiano adesso ...Gli allievi di Amici hanno l’opportunità di esibirsi al prossimo concerto di Elisa, a conquistare questo privilegio dopo una manche di ...