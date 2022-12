Uno dedito allo spaccio | l’altro al furto | arrestati due beneventani

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione alle misure cautelari personali della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari disposte dal GIP nei confronti di due soggetti, di cinquantatre e trentacinque anni, raggiunti rispettivamente da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’attività di indagine trae origine da una perquisizione domiciliare svolta presso l’abitazione di uno dei due indagati, ove venivano rinvenuti le sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, nonché tre bilancini di precisione. I successivi approfondimenti investigativi, compiuti mediante ...

