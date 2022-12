Tifosi impazziti... d'amore in Argentina. E il bacio al semaforo diventa virale

Gazzetta del Sud

Ancora poche ore e poi sarà finale mondiale tra Argentina e Francia . La passione deientra nel vivo dell'atto finale della competizione iridata e c'è chi, grazie al tifo per i propri colori, è riuscito anche ad instaurare una storia d'amore. Nelle ultime ore è virale sul web e ...Sui social idel Milan, e non solo, sonoper l'esterno a cominciare dal compagno di squadra Rafael Leao, fresco dall'eliminazione con il Portogallo, he ha twittato: "Theo è il ... Tifosi impazziti... d'amore in Argentina. E il bacio al semaforo diventa ... Ancora poche ore e poi sarà finale mondiale tra Argentina e Francia . La passione dei tifosi entra nel vivo dell'atto finale della competizione iridata e c'è ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...