Sinisa Mihajlovic | le figlie su Instagram | “Eri il nostro eroe”

(Di sabato 17 dicembre 2022) SOCIAL.e i messaggi delle. Il Calciatore è morto ieri, venerdì 16 dicembre 2022. Il dolore è straziante e ancora non ci si riesce davvero a credere. Ma purtroppo la realtà dei fatti è che il campione lascia per sempre la sua famiglia. In lutto infatti, Viktorjia, 25 anni, è la figlia più grande tra i 5 cheha avuto con Arianna Rapaccioni. Gli altri sono Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas (e c’è anche Marko, nato nel 1993 da una precedente relazione del calciatore). >>, com’è morto il noto allenatore: le parole della dottoressa Bonifazi: arrivano le parole delleViktorjiapoco dopo la ...

CalcioNapoli24

Tra choc e dolore, ma anche ammirazione, il mondo piange per la scomparsa di, a soli 53 anni. Subito dopo l'annuncio della famiglia all'ANSA, la premier Giorgia Meloni ha twittato ...BOLOGNA - Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di, che si è spento a soli 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta contro cui combatteva da due anni e mezzo dopo che le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi ... Le drammatiche ultime ore di Sinisa Mihajlovic Sinisa Mihajlovic il 6 maggio 2020 dopo il lungo lockdown da pandemia Covid19, appena si poterono riprendere gli appuntamenti tornò a correre ...Quella volta che Sinisa telefonò per il vino ciociaro. La morte prematura di Mihajlovic, allenatore del Bologna (da cui era stato esonerato a settembre per via della malattia) e ...