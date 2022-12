Sgarbi | “Partito l’iter per vincolare San Siro | abbatterlo è insensato” | News

Secolo d'Italia

Sono le parole del sottosegretario alla Cultura, Vittorioin una intervista a La Repubblica. "Stiamo preparando un vincolo per tutelare il monumento. L'iter è già, a breve lo firmerà ...L'iter è già, a breve lo firmerà il direttore generale del ministero". In un'intervista a Repubblica il sottosegretario ai Beni Culturali Vittoriofa sapere che il governo vuole ... Sgarbi: «Demolire San Siro è insensato. Ecco come faremo a vincolarlo: l'iter è già partito» Come tutti gli anni piazza S. Lorenzo in Lucina festeggia il Natale con un albero “sostenibile” e a basso impatto energetico, quest’anno colorandolo di ...L'edizione di questa mattina della Repubblica propone un'intervista al sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che è intervenuto, come altre volte in passato, ...