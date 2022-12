Sanremo Giovani | i sei artisti che hanno vinto e gareggeranno con i big

Leggi su biccy

(Di sabato 17 dicembre 2022) A meno di due mesi dal Festival di2023, ieri sera su Rai Uno è andato in onda. Dei dodiciin gara (qui tutti i loro profili Instagram) ben sei approderanno al Festival e canteranno con i big sul palco del Teatro Ariston. I sei chepassato il turno sono: Shari, gIANMARIA, Colla Zio, Sethu, Will, Olly. Amadeus ha speso delle belle parole per i ragazzi esclusi: “A me dispiace tantissimo per i ragazzi che non ce l’fatta. Sono molto affezionato a loro. Credetemi è difficilissimo per me e per loro. Lo dico con grande sincerità. tutti loro sono stati bravissimi. Sono molto affezionato a loro e i loro brani erano bellissimi. Meritavano tutti di fare il Festival. Purtroppo più di sei io non ne potevo portare. Il massimo era proprio questo. Voglio ...