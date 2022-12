Novità messaggi WhatsApp effimeri | si lavora per mantenerli

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 dicembre 2022) C’è una grandein arrivo per i, ossia per quei contenuti che vengono fatti scomparire in chat dopo un determinato lasso di tempo. Gli sviluppatori stannondo per introdurre una specifica funzione per permettere di mantenere alcuni di questi, in base a determinate esigenze e senza particolari difficoltà. Il solito informatore WABetaInfo ci informa degli ultimi passi compiuti in questa direzione, grazie alla beta Android 2.23.1.11 presente sul Play Store. Da tempo oramai, in molti ricorrono all’uso dei. In pratica, si sceglie di far scomparire in automatico tutti i contenuti presenti in una chat sopo 24 ore, oppure 7 giorni o ancora 90. A fronte di questa impostazione di massima alla ...