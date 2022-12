Novena di Natale per riscaldare il nostro cuore – secondo giorno

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ci prepariamo all’avvenimento più sbalorditivo della storia, la nascita del figlio di Dio, con ladiche ci invita a fermarci e a pregare. C’è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col suo amore, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sky Tg24

A partire da domani 17 dicembre, in preparazione al, in onda alle 20, la 'di. La Mangiatoia, grembo dell'Amore di Dio', a cura della Fondazione Frammenti di Luce. Mercoledì 21 in ...Dal 19 al 23 dicembre, alle ore 18.30, ladiper bambini e ragazzi è in diretta online sul canale YouTube delle parrocchie UP50. Una devozione molto bella e forte, che attende solo di ... Novena di Natale 2022, cos'è e come si celebra la tradizione che inizia il 16 dicembre Oggi alle 20 inizia la Novena "La Mangiatoia, grembo dell'Amore di Dio". Programmazione speciale anche su Radio inBlu2000 ...Celebrazioni con Papa Francesco, film per tutta la famiglia, grandi classici del cinema, documentari, e concerti nella programmazione di Tv2000 dedicata alle festività natalizie fino al 6 gennaio. A p ...