“Non lo trovo giusto” | Diletta Leotta sbotta sulle critiche | adesso basta!

(Di sabato 17 dicembre 2022)si è circondata, negli anni, di diversi uomini e vuole sentirsi libera di poterlo fare senza essere subissata diEssere una giornalista sportiva donna, in Italia, non è così semplice, ancor meno se la bellezza, talvolta, oscura la professionalità e c’è chi si prende la biga di commentare le storie d’amore anziché L'articolo proviene da Inews24.it.

Corriere della Sera

Ecco il testo dell'anticipazione: Come sta il ginocchio Sto già camminando, la decisione dioperarmi si è rivelata giusta. Lamolto bene... (Ride) Sì, ho già raggiunto l'età in cui si deve ...un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco. Impossibile accettare tutto questo mala forza ... Bianca Balti: «Sono annoiata e depressa, non vedo l’ora di riprendere la mia vita » Diletta Leotta si è circondata, negli anni, di diversi uomini e vuole sentirsi libera di poterlo fare senza essere subissata di critiche ...