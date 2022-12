Mondiali | Deschamps | Benzema? Non torna | ho 24 giocatori

(Di sabato 17 dicembre 2022) "State diffondendo tra i giornalisti stranieri la 'notizia' che Karimsarà qui con noi per la finale? Se non vi rispondessi direste che la questione mi irrita, allora dico che fare certe ...

Deschamps, il nuovo "roi" di Francia a caccia di uno storico tris: così ha ricostruito i Bleus Il c.t. dei Bleus: "Spesso in queste condizioni sono bravo... Ci sarà una bella atmosfera con i tifosi argentini, sarà una festa. Il rinnovo Ora penso solo a vincere un altro titolo" ...Le parole in conferenza stampa di Didier Deschamps alla vigilia della finale del Mondiale di Qatar 2022, che la Francia giocherà contro l'Argentina ...