LIVE Sci alpino | Discesa St Moritz 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia vince con una mano fratturata! Fuga nella classifica di specialità!

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA#2 LADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 11.30 La canadese Marie-Michele Gagnon è 23ma a 1.97. 11.28 Anche Nicol Delago fa tanta fatica nei tratti tecnici. E’ 23ma a 2.03. 11.27 Nicol Delago dietro di 0.18 al primo intermedio e 0.36 al secondo. 11.27 Tamara Tippler si spegne nel finale ed è 12ma a 1.47. Vediamo Nicol Delago. 11.26 La gara non è finita. L’austriaca Tamara Tippler è in vantaggio 12 centesimi al secondo intermedio! 11.24 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie è 19ma a 1.89. Prossime italiane: Nicol Delago n.25, Marta Bassino n.31, Karoline Pichler n.42, Melesi n.50. 11.21 La francese Laura Gauche è 18ma a 1.82. 11.20 Ormai, sinceramente, non vediamo chi possa battere ...

OA Sport

La Coppa del Mondo didi fondo continuerà a Davos oggi con le sprint. Le gare saranno visibili in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LO SPORT ALLA RADIO: Si apre con gli aggiornamenti dalla coppa del mondo diin Val Gardena dell'... LIVE Sport Invernali, liveblog 17 dicembre in DIRETTA: Doppia vittoria nello slittino! Goggia vuole l'impresa nella discesa di St. Moritz SCI ALPINO Goggia c'è e gareggia a St. Moritz nonostante una mano fratturata nella gara di ieri. Le azzurre vanno a caccia della quinta vittoria stagionale ...La diretta testuale della discesa femminile di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.