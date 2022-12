L’inverno al gelo nelle scuole del Nord | scoppia la protesta Edifici vecchi e impianti rotti | così i presidi si arrangiano anche con le stufe a olio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Si gelaclassi delItalia. Da Milano a Torino passando per Genova, Verona e Livorno, si registrano da giorni casi di aule con ragazzi costretti a far lezione con sciarpa e cappello. Mentre i dirigenti scolastici provano a risolvere il problema freddo acquistando termoconvettori elettrici o a, giustificando le assenze di chi resta a casa perché non ce la fa a stare al banco con 15 gradi o chiudendo persino la scuola come è accaduto alla primaria Daneo di Genova. Quest’anno glisono stati accesi più tardi del solito e il decreto firmato dall’ex ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani impone un grado in meno per far fronte alla crisi energetica, ma i casi di istituti che sono arrivati ad avere15-16° negli ambienti non sono pochi. Come sottolinea Miriam ...