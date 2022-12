Leo Messi | alto tradimento | un fatto clamoroso in Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Tutto il mondo tifa per, anche qualcuno insta dalla sua parte, noi cercheremo di prendere la coppa”. Così Didier Deschamps si è espresso nella conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale di Qatar 2022. Tra l'Argentina die la coppa c'è solamente la, che però parte favorita e può realizzare un'impresa storica, vincendo il Mondiale per la seconda edizione consecutiva. Deschamps è pienamente consapevole che molti vorranno veder trionfareper quello che rappresenta per il calcio. Addirittura David Trezeguet fa il tifo per il fenomeno argentino: “Lo ripeto continuamente, per me emotivamente, sapendo che sarà la sua ultima Coppa del Mondo, Leo merita di essere campione. Lui fa sognare, questo non toglie allal'ambizione di ...