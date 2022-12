Orizzonte Scuola

Avete scelto di fare scioperi articolati contro Ladi: c'è una filosofia sottesa che vi preoccupa, al di là dei singoli provvedimenti C'è alla base di questa manovra una filosofia ...Ladidel 2021 istituì una indennità per infermieri e medici, noi non l'abbiamo ancora percepita. Ci sentiamo dire tutti i giorni che siamo il biglietto da visita ma la verità è che ... Legge di bilancio, in arrivo pacchetto di emendamenti del Governo che saranno presentati fra sabato e domenica. Le ultime notizie Spuntano le prime vere novità sulla legge di bilancio, dal bonus per l'acquisto di case “green” alle nuove modifiche sugli extraprofitti, fino all'intesa sulle pensioni minime a 600 euro per gli over ...Dal 2023 cambieranno i prezzi per le sigarette e il tabacco. Ecco quali modifiche prevede la nuova tassa della legge di Bilancio per il nuovo anno.