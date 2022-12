Le pensioni sono diritto | privilegio o responsabilità sociale?

Leggi su formiche

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’appuntamento è già in calendario: il prossimo 19 gennaio governo e sindacati avvieranno un tavolo di confronto sulla più spinosa (e politicamente sensibile) questione in campo: l’uscita dalla cosiddetta Riforma Fornero, che dal 2011 aveva stabilito che per andare in pensione servivano 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Esaurite le varie misure provvisorie che hanno consentito di non applicare in questi anni, in assenza di una nuova regolamentazione la Riforma Fornero torna effettiva dal 1 gennaio 2023. Il che ha già creato un primo effetto: sulla riforma delleil governo più a destra della storia repubblicana potrebbe trovare da parte dei sindacati l’opposizione più soft che si ricordi. La contrarietà alla Fornero sembra infatti essere un punto di contatto fra i due fronti, i cui obiettivi in materia ...