La storia dell’omicidio di Paolo Vaj a Vittorio Veneto | ucciso da due donne

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ricostruiamo ladiVaj, l’uomo che fu ammazzato adalla sua compagna e da un’amica di lei. Secondo la versione di Patrizia Armellin e Angelica Cormaci, si trattò di legittima difesa, perché l’uomo voleva ucciderle. La Procura ritiene che il delitto sia premeditato, le dueavrebbero deciso di uccidereVaj per incassare una serie di polizze assicurative, il cui valore ammonta a più di 400mila euro.Vaj, 57 anni, fuil 19 luglio 2019 a Serravalle di, in provincia di Treviso. Il suo corpo presentava numerose ecchimosi e segni di soffocamento. Il delitto arrivò al culmine di una lite con la compagna Patrizia Armellin e ...

