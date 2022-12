La Fiorentina non va oltre il pari con il Monaco | top e flop dell'amichevole di oggi

Fiorentina.it

La temperatura è elevata e i ritmitroppo alti, così è Calhanoglu a provare a scuotere i suoi ... FOTOGALLERY Foto Twitter%s Foto rimanenti LE AMICHEVOLI La Juve vince con le autoreti: ...La sua passione per il calcio, e per lain particolare, lo portarono anche 'dall'altra ... Uno strappo checancellò i sentimenti per la squadra viola "la amo a prescindere". Forse il solo ... Fiorentina-Monaco 1-1: rileggi la cronaca di FI.IT Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...