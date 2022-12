Il senologo Iannace punta sulla prevenzione del tumore al seno | screening a ‘Futuridea’

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sono state cento le donne che, dopo essersi prenotate, si sono sottoposte alla visitalogica per unogratuito promosso da Futuridea presso la sede di Piano Cappelle. E’ stata alta la partecipazione all’iniziativa che si è realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione AMDOS Alta Irpinia, Noi in Rosa e Amnos Partenio, con l’intervento specialistico dei dottori Carloe Giuseppe Amaturo per una diagnosi supportato anche dall’esame ecografico. Ladell’insorgenza delalè diventata una consapevolezza ormai acquisita dalla popolazione dopo tante campagne in questa direzione: e proprio questo era il senso e l’obiettivo delloodierno, che ha voluto comunque anche essere ...

anteprima24.it

... l'associazione 'Noi in Rosa' ripropone 'Insieme per la vita', il 27 dicembre alle 17.30, presso Casa Nazareth Mensa dei Poveri, nel quartiere Europa, a cura delCarlo. I dettagli Le ...Nei suoi lunghi anni di impegno nei screening gratuiti del tumore, Silvana è sempre stata presente al fianco delCarlo. Alla guida dell'Amdos di Avellino ha realizzato preziose ... Pietrelcina, il senologo Iannace incontra Mazzone. A maggio un ... Domani 17 dicembre Futuridea, in collaborazione con l'Associazione AMDOS Alta Irpinia, Noi in Rosa, Amnos Partenio, organizza una mattinata di ...Sono due i giorni in cui la scuola aprirà le porte alla città e agli studenti degli istituti secondari di primo grado. Sarà anche l’occasione per inaugurare i nuovi laboratori totalmente ristrutturati ...