I dieci anni dalla nascita di Fratelli d’Italia | Paolucci | “Una festa che sento tanto”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federico, coordinatore regionale diper le politiche delle aree interne della Campania. I festeggiamenti romani per idimi coinvolgono emotivamente e non poco. Sono entusiasta della crescita nazionale di un partito fondato solofa e che oggi raggiunge il duplice risultato di primo partito in Italia e partito che esprime il Presidente del Consiglio. Una donna, per la prima volta in Italia. Va dato atto alla Meloni di muoversi dignitosamente in una situazione politicamente e socialmente difficile. Sicuramente la più drammatica dagli ...

Il Post

sconosciuti - tra i 18 e i 23" si recano in Messico , sulla riviera Maya, convinti di partecipare ad un reality - vacanza da sogno. In realtà scopriranno presto che la vacanza dovranno ...Il centrodestra può festeggiare per i prossimi. Questo silenzio della sinistra di questo Paese, anzi della cosiddetta sinistra, è - la chiusura del discorso da parte del giornalista - ... Sono passati dieci anni dallo stupro di gruppo di Delhi Un'edizione speciale, quella in programma dall'8 al 10 gennaio, e non solo per la presenza dei protagonisti del match che l'ATP ha eletto il più bello dell'anno, il quarto di finale allo US Open. Sarà ...Storie, racconti, aneddoti, partite storiche e finali diversi, si intrecciano per omaggiare i grandi campioni che hanno lasciato in questa stagione. Roger Federer ha lasciato al fianco dell'amico Rafa ...