Fratoianni sapeva tutto sullo scandalo Soumahoro Spunta la lettera scritta dai dirigenti di Sx Italiana

Striscia la notizia

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche La denuncia dei dirigenti di SI: "tutto su Soumahoro ma lo ha candidato" ...della cooperativa della suocera di Soumahoro ma lo ha candidato lo stesso' di Capital Web Elena Fattori , ex senatrice M5s e adesso di Sinistra Italiana , è stata ospite al TG Zero ... Super esclusiva a Striscia, Fratoianni ha mentito, sapeva tutto: ecco ... FOGGIA, 16/12/2022 - (STRISCIA LA NOTIZIA) L’onorevole Nicola Fratoianni sapeva tutto delle ambiguità nelle attività di Aboubakar Soumahoro ...Stasera a Striscia La Notizia: Fratoianni ha mentito sull'onorevole Soumahoro poichè era a conoscenza delle attività della Lega Braccianti ...