Barbara D' Urso | il mistero dei saluti speciali Lei chiarisce | ' Prima che parta un gossip'

(Di sabato 17 dicembre 2022)D'ha mandato un caloroso arrivederci al pubblico di Pomeriggio 5 durante l'ultima puntata del programma, andata in onda il 16 dicembre. Come consuetudine, la conduttrice ha concluso, ...

Today.it

D'ha mandato un caloroso arrivederci al pubblico di Pomeriggio 5 durante l'ultima puntata del programma, andata in onda il 16 dicembre. Come consuetudine, la conduttrice ha concluso, ...Giammauro ed Emanuele sono i figli che il volto di canale 5D'ha avuto con Mauro Berardi: i due sono stati insieme nove anni, nel corso dei quali hanno avuto due figli. Il primogenito, ... Pomeriggio 5, Barbara d'Urso cita i suoi figli e si commuove: il saluto speciale nell'ultima puntata (video) Barbara D'Urso è diventata nonna Secondo il web si. E un dettaglio, che ai fan non è sfuggito, lo confermerebbe. il condizionale è d'obbligo visto che la ...Barbara D'Urso ha mandato un caloroso arrivederci al pubblico di Pomeriggio 5 durante l'ultima puntata del programma, andata in onda il 16 dicembre. Come ...