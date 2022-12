A Siena la mensa scolastica costa di più per gli alunni non residenti Il Garante | “Non è equo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) La tariffa dellanon è uguale per tutti nel Comune di: se non sei residente nel capoluogo paghi otto euro a pasto, due euro in più di un cittadino senese con un Isee oltre i 52.500,01. L’aumento è scattato dallo scorso mese di maggio e nelle ultime settimane ha scatenato una vera e propria guerra tra le famiglie dei ragazzi, il municipio di piazza del Campo e i sindaci di Monteroni d’Arbia; Monteriggioni; Sovicille; Castel Nuovo Berardenga; Asciano; Gagliole in Chianti; Poggibonsi che hanno studenti che frequentano gli istituti scolastici di. Da una parte ci sono circa 120 genitori del gruppo “Caracomunale” che chiedono di essere trattati come le altre famiglie con l’applicazione della tariffa in base all’Isee, dall’altra c’è l’assessore all’Istruzione di ...