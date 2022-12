Villabate Salvatore Patinella ha ucciso l’ex Giovanna Bonsignore | poi si è tolto la vita

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Due morti a, alle porte di Palermo., 41 anni, hacompagna, 46 anni, poi si èla. L’omicidio suicidio è avvenuto nell’abitazione di. L’operatore sociosanitarioha colpitocon diversi fendenti al culmine di un litigio e poi, con lo stesso bisturi, si èla. Prima di compiere il delitto, l’uomo aveva scritto un lungo post su Facebook annunciando il femminicidio. Sono stati alcuni amici, leggendo il post sul social, a chiamare i Carabinieri che sono entrati in casa grazie all’intervento dei ...

Sarebbe avvenuto tra le 20 e le 22 l'omicidio di Giovanna Bonsignore uccisa a, nel palermitano, dall'ex compagno,Patinella che poi si è suicidato. E' stato il post su Facebook ......iwei sera a, nel palermitano, nell'appartamento della donna in via Giovanna D'Arco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E' ancora da chiarire il movente che ha spinto... Femminicidio a Villabate: uccide l'ex compagna e scrive un post d ... Salvatore Patinella, 41 anni, ha ucciso a coltellate la compagna Giovanna Bonsignore, di 44, e poi si è suicidato. È successo a Villabate, un paese alle porte di Palermo. La vittima, una volontaria de ...