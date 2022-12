Vi spiego perché i genitori di Saman non saranno estradati

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Parla il giornalista Ahmad Ejaz che ha curato le traduzioni in urdu e punjabi per "Chi l'ha visto?": "La voce dial telefono con Saqib mi ha commosso"

La Nuova Provincia - Asti

Spesso anchesi pensa che buttare fuori la rabbia serva a liberarsene, che sia un diritto quindi. Ma invece accade l'opposto. La suocera di Castagna, Lidia, la prima a perdonare, spiegò: 'Il ...'Mi sono dimesso per motivi di salute,ho un cancro', spiegò al programma radiofonico La Zanzara in onda su Radio 24. Poche settimane prima il direttore aveva rivelato la sua malattia in un ... Asti: «Vi spiego perchè ho acquistato la “finta” Ferrari»