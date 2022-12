San Gennaro | si è sciolto il sangue? Cosa sappiamo sul miracolo del 16 dicembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A Napoli aspettano con ansia l’appuntamento con il ‘di San’: la liquefazione del. Purtroppo quest’anno ilnon s’è compiuto, si tratta del terzo dell’anno. Stamattina dopo la messa monsignor Vincenzo De Gregorio ha scoperto l’ampolla per controllare se c’era stata la liquefazione deldi San, ma con grande delusione dei fedeli, per ora, non è avvenuta. Un segnale di buon auspicio Un fatto che per i partenopei che fanno affidamento sul ‘’ come segnale di buon auspicio rappresenta un presagio negativo. Per questo monsignor De Gregorio ha invitato i fedeli, nel corso della Messa, a non interpretare questo fatto come avviso di sventura, di problemi o di guai. Una credenza quest’ultima che entrata nel credo popolare. Il ...