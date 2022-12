Pil | Bankitalia rivede stime al rialzo ma pesa lo scenario energetico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le proiezioni macroeconomiche della Banca d'Italia per l'Italia nel quadriennio 2022-25 nellodi base la crescita del Pil in Italia sarebbe pari al 3,8% nel 2022, allo 0,4 nel 2023 e all'1,2% sia nel 2024 sia nel 2025. In linea con i segnali desumibili dagli indicatori ad alta frequenza il prodotto si indebolirebbe nel trimestre in corso e nel successivo; l'attività tornerebbe a crescere gradualmente dalla prossima primavera e acquisirebbe maggior vigore dal 2024, in concomitanza con l'attenuazione delle pressioni inflazionistiche e dell'incertezza connessa con il conflitto in Ucraina. L'attività economica beneficerebbe degli effetti delle misure di politica di bilancio e degli interventi delineati nel Pnrr. Rispetto alle proiezioni pubblicate in ottobre, la crescita del prodotto è rivista alper quest'anno e ...