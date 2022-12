Peugeot - i-Cockpit | 10 anni e 9 milioni di veicoli hi-tech

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lafesteggia i diecidell'i-, il sistema di dispositivi avanzati per il posto guida presentato nel 2010 all'interno del prototipo SR1 e immesso sul mercato duedopo con l'arrivo della prima generazione della 208. Da allora, la Casa francese ha venduto 9didotati della nuova tipologia di cruscotto. La "firma" del Leone. Per la, l'i-è sinonimo di innovazione tecnologica. Sin dal principio i tecnici hanno lavorato sull'ergonomia del posto guida, cercando di tracciare una nuova strada nel posizionamento di elementi quali il volante (compatto e dalla forma inconfondibile), il quadro strumenti rialzato e il grande touchscreen centrale. Le evoluzioni nel tempo. Nel corso degli, ...

Quattroruote

STELLANTIS AL CES, come abbiamo già avuto modo di vedere, presenterà il nuovo concept ...lo spazio interno delle vetture grazie all'introduzione della nuova generazione dell'i -. RAM ...Al suo conducente offre le emozioni di guida più intense, grazie ali -di ultima generazione, riconoscibile fra tutti per il suo volante compatto dedicato al piacere di guida ed al ... Peugeot i-Cockpit, dieci anni e 9 milioni di veicoli hi-tech - Quattroruote.it La particolare conformazione del posto di guida delle vetture Peugeot offre un maggiore comfort, che si trasforma anche in sicurezza attiva ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...