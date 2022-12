“Non mi sono mai risparmiato | in campo o su un letto di ospedale” | Sinisa Mihajlovic | l’uomo

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022)non era un uomo dalle parole dolci, anche se – come ha ammesso lui stesso – con la malattia era diventato più emotivo e riflessivo, più paziente, caratteristiche che non lo hanno accompagnato durante la sua carriera da calciatore e da allenatore. Però è sempre stata una persona di carisma, capace quindi a modo suo di trasmettere emozioni. Anche molto forti, come dopo la lettera scritta ai tifosi del Bologna in seguito al suo esonero dopo l’annuncio della leucemia: “Nonmai stato un ipocrita, non lo sarò neanche stavolta: non capisco questo esonero. Lo accetto, come un professionista deve fare, ma ritenevo la situazione assolutamente sotto controllo e migliorabile. La mia avventura a Bologna non è stata solo calcio, non è stata solo sport… E’ stata un’unione di anime, un camminare insieme dentro un tunnel buio per ...