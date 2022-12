leggo.it

'Era legato mani e piedi' Bonus cultura (18 App), 'truffe allo Stato per 1,4 milioni a Catanzaro e 600mila euro a Napoli' L' appL' applicazionesta riscuotendo davvero molto successo tra ...'Era legato mani e piedi' Bonus cultura (18 App), 'truffe allo Stato per 1,4 milioni a Catanzaro e 600mila euro a Napoli' L' appL' applicazionesta riscuotendo davvero molto successo tra ... Lensa, i segreti dell'app per 'creare avatar' con le nostre foto: sembra divertente, ma ecco i pericoli Sui social, e soprattutto su Instagram, stanno spopolando le immagini che ritraggono le persone "in formato Avatar". Queste foto sono create dall'app Lensa che da origine a una ...La tendenza del momento sui social Condividere ritratti in stile fantasy (e non solo) generati da un'intelligenza artificiale. Può sembrare complicato, ma non lo è: basta ...