L' Ema raccomanda | ' Ci dovremo rivaccinare contro il Covid ogni anno come per influenza'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 'Il virus' Sars - CoV - 2 'è qui per restare' con noi . 'muoverci prudentemente verso una nuova normalità, utilizzando al meglio gli strumenti che possono proteggerci, a partire dai vaccini' ...

Angelini Pharma

'Il virus' Sars - CoV - 2 'è qui per restare' con noi . 'Dovremo muoverci prudentemente verso una nuova normalità, utilizzando al meglio gli strumenti che possono proteggerci, a partire dai vaccini' ...E sulla necessità di vaccinarsi contro Covid e influenza è intervenuto Marco Cavaleri , responsabile della strategia vaccinale dell', l'agenzia europea del farmaco, cheil siero alla '... EMA raccomanda l'estensione dell'indicazione di dalbavancina nei ... "E' probabile che dovremo aggiornare regolarmente i vaccini anti-Covid per offrire la rivaccinazione ai gruppi vulnerabili, come facciamo" ogni anno "con il vaccino antinfluenzale".Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...