Intesa Sanpaolo | settimana di 4 giorni e smart working senza limiti mensili

Andare incontro alle esigenze di conciliare gli equilibri di vita professionale e lavorativa dei dipendenti. Questo l'obiettivo della rivoluzione annunciata da, primo datore di lavoro privato in Italia con 74mila persone (96mila nel mondo). La Banca ha, infatti, reso noto che proporra` ai dipendenti del Gruppo operanti in Italia un nuovo ...La settimana breve, anzi brevissima.proporrà alle persone del gruppo in Italia un nuovo modello organizzativo del lavoro. Tra le principali novità, come filtrato nei giorni scorsi, un'evoluzione dello smart working con ...(Teleborsa) - Andare incontro alle esigenze di conciliare gli equilibri di vita professionale e lavorativa dei dipendenti. Questo l'obiettivo della rivoluzione annunciata da Intesa Sanpaolo, ...Tredici nuove sedi di raccolta attivate in 5 anni, 349mila farmaci distribuiti a 87 enti beneficiari, e un numero complessivo di 203mila persone in stato di bisogno assistite. (ANSA) ...