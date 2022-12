Il chiarimento di Nina Zilli su Elodie | “Il mio tweet non era per lei” | e svela il nome dell’artista

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Arriva ildisu. Nelle ultime ore la cantante di Cinquantamila Lacrime è stata al centro della bufera per unpubblicato il 14 dicembre 2022 e rivolto ad alcune artiste. IldisuIl 14 dicembreha scritto: “Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle, non la pheega”. Molti hanno pensato che il messaggio fosse rivolto a, visto che in questi giorni la cantante di Andromeda ha lanciato un nuovo singolo in cui si mostra in pose provocanti. Per questo molti fan hanno attaccato la cantautrice piacentina. Mentre sui social piovevano le ...