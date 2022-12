Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più vicini alla rottura Il padre di lei interviene su Instagram…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) E’ definitivamente chiusa la storia d’amore tranella Casa del Grande Fratello Vip 7? A seguito dell’imitazione di Oriana Marzoli fatta d, il volto di Forum ha messo un punto: “Io con una così non ci voglio stare, non mi voglio più far prendere per il cul*“. Entrambi i ‘vipponi‘ hanno trascorso le ore successive sfogandosi con gli altri inquilini. Anche ildella salernitana, Stefano, ha detto la sua attraverso una Instagram story. Ma andiamo con ordine. Parlando con Charlie Gnocchi in un momento di sconforto,ha detto: Mi sta perdendo, non sto scherzando, perciò sto così. Io mi conosco. Quando uno fa così non mi piace, mi sto allontanando. Mi sta dando ...