Fiorentina | prezzo fissato per Amrabat

Calciomercato.com

Sta per volgere al termine l’esperienza in Qatar di Sofyan Amrabat. Domani, infatti, si concluderà il Mondiale del Marocco, con la finale per il terzo posto contro la Croazia, ...Vedere ad esempio Barella fra i primi atleti più preziosi della Serie A, insieme a Pellegrini, Federico Chiesa e Bastoni è una soddisfazione ...