“Fiamme eterne alle scuole moderne” | azione di rete studentesca a Salerno

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMilitanti salernitani di, coordinamento giovanile del Movimento Nazionale – Ladei Patrioti, hanno affisso, fuori dagli istituti scolastici di, striscioni e manifesti con il messaggio “”. “Lo scopo – spiegano i responsabili – è di sensibilizzare sui veri temi importanti della vita scolastica. Le priorità sono la lotta contro gli edifici fatiscenti, contro la scuola/azienda, la scolarizzdi massa che ha abbrutito la qualità dell’insegnamento; non certo le strampalate idee del gender ed il femminismo, visto che a scuola si viene discriminati perché l’offerta formativa è uniformemente scadente e non certo sulla base del ...

Orticalab

Insieme tentano di sfuggire alle, in un inferno che, in un'interessante opera di world building, estende i suoi confini ben oltre i gironi danteschi, inglobando lande così remote dal ...Anche ieri e la notte scorsa l'Ucraina è stata in, hanno tremato le nostre città e i nostri ... dell'esperienza delle verità, persino dell'esperienza di vivere questa guerra. Accade ... L’Uds replica allo stricione “Fiamme eterne alle scuole moderne ... Dieci tavole a fumetti di Fulvio Bernardini, una al giorno, per illustrare col linguaggio dei cartoons i pericoli che i nostri ragazzi devono evitare Introduzione alla storia In questo nuovo lavoro de ...La chiesa novecentesca accoglie la musica di Horn in intimo dialogo con l’intervento site-specific di Flavin che attraversa l'intera navata ...