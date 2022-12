Dumfries da Simeone | il ritorno fa dire sì a Marotta

Tuttocampo

... contro gli Stati Uniti trascinata dall'interistaautore di due assist e del definitivo 3 -...prossima sessione invernale oppure al massimo della prossima visto che il rapporto connon ...... nonostante il talento indiscusso, non è più un titolare inamovibile, visto che Diegolo ... e in questo senso occhio ai vari Denzele Lautaro Martinez, con il Toro che piace proprio ai ... Chelsea, obiettivi Dumfries e Molina: gli aggiornamenti Chelsea are likely to be one of the more active Premier League clubs during the January transfer window as Graham Potter looks to arrest an underwhelming start to the campaign. The Blues currently sit ...While all eyes are obviously on the World Cup, the transfer window is just around the corner. Chelsea, Arsenal and Tottenham are all believed to be keen to strengthen their squads during the first ...