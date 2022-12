“Convertiti all’islam” | botte e sevizie psicologiche alla compagna | tunisino condannato

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic — Quattro anni di reclusione: è quanto dovrà scontare undi 31 anni per aver sottoposto la propriaa sistematici maltrattamenti e, protratti tra il 2012 e il 2016. Quattro anni di inferno per la donna, una venezuelana di 33 anni, costretta prima a convertirsie indossare il burqa, reclusa, umiliata, picchiata e minacciata dal compagno che la terrorizzava promettendole che le avrebbe tolto la custodia del figlio. La vittima, a cui il nordafricano ora dovrà pagare un risarcimento di 30mila euro, ha trovato la forza di denunciare dopo l’ennesima sequenza di abusivi per cui era finita al pronto soccorso. Seviziata e reclusa dalLa relazione segue il solito copione, tristemente noto: dopo alcuni mesi di idillio il, musulmano ...

Liberoquotidiano.it

Aveva costretto la compagna a convertirsie ad indossare il velo, contro la sua volontà. E non contento, non le avrebbe lesinato calci e spugni, quando lei non lo ascoltava. Per questi motivi quindi, un uomo di 31 anni originario ...... due giocatori Zakaria Aboukhal e Abdelhamid Sabiri hanno avviato una live sui social in cui ringraziavano Allah e invitavano calorosamente le persone ad abbracciare l': ', ... Marocco-Francia, "convertitevi": la "crociata" islamica, choc prima della partita