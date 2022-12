Controlli della Polizia sulle strade di Bollate | 114 violazioni

ANAC

7.65 con matricola punzonata e in buono stato di conservazione, avvolta in un panno giallo, all'internocanna fumaria del camino nonché 39 cartucce di vario calibro, in un contenitore in ...Durante ifinalizzati a verificare l'eventuale occupazione abusiva di alloggi e il furto di energia elettrica, personale dell'UPGSP, in collaborazione con il personalePolizia ... Sisma 2016, controlli più rapidi ed efficaci sugli appalti della ... Il New York Times ha scritto che questi controlli alle esportazioni di tecnologie critiche e utilizzabili anche per scopi militari, come l’intelligenza artificiale e il supercomputing, sono diventati ...As.Tro (Confindustria), attraverso il suo presidente, protesta ancora una volta per un nostro articolo, ma sbaglia toni e bersaglio ...