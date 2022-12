Con la BMW R 1250 RT puoi andare in moto anche quando fa davvero freddo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La BMW RRT è uno dei pilastri della gamma bavarese e una delleturistiche per eccellenza. La sua virtù principale è senza dubbio l'equilibrio, sia a livello di prestazioni, che di comfort e spazio di carico. Le dimensioni, poi, sono gestibilinei contesti cittadini, dove viene in aiutoil baricentro basso che rende semplici le manovre. Questa caratteristica, insieme alle peculiari sospensioni - Telelever anteriore e Paralever posteriore - definisceuna dinamica di guida estremamente appagante, che è difficile immaginare osservando la, e la sua grande carenatura integrale, da fermo. Proprio la protezione aerodinamica è uno dei pregi principali della RRT: a meno di non essere più alti di 190 cm, posizionando il cupolino elettrico ...