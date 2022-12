Calcio | i convocati dell’Italia di Mancini per un doppio stage a Coverciano Presenti diversi elementi dalla Serie B

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il Mondiale diin Qatar è ormai in dirittura d’arrivo con la finale tra Francia ed Argentina, ma la Nazionale italiana non si ferma. Nella prossima settimana Robertoha ordito unodedicato ai calciatori di interesse nazionale che si svolgerà al Centro Tecnico Federale dida martedì 20 a giovedì 22 dicembre. Un incontro che servirà al selezionatore tecnico per poter capire, fra i tanti giovani che si vedranno in campo, chi potrà far parte del giro azzurro nel prossimo futuro. Nella sua esperienza sulla panchinaha fatto da vero e proprio trampolino di lancio per le carriere di alcuni dei giocatori più in vista di questa generazione calcistica tricolore, vedi Nicolò Zaniolo e Sandro Tonaliquando i più non ...