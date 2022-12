Benedetta Parodi e le figlie raccontano il loro rapporto aperto

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Che emozione perposare con leMatilde ed Eleonora, raccontare dellegame, di com’è lei come madre e come sono le sue ragazze. La copertina di Gente è un’occasione speciale, è la prima volta pered è così orgogliosa delle donne che stanno diventando, così diverse madella stessa educazione. Si divertono insieme, fanno di tutto insieme e soprattutto Matilde ed Eleonora, che hanno 20 e 18 anni, si confidano con lei. Però non è sempre stato così ed è la più grande delle due a confessare che in passato aveva alzato un muro con la sua mamma, era solitaria, chiusa, introversa mentre adesso hanno il legame più bello che si possa avere con un genitore, la confidenza totale....

